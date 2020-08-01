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futebol

Time de Beckham mira a contratação de Luis Suárez, do Barcelona

Inter Miami não fez uma grande temporada na MLS e
quer contar com o astro uruguaio para dar a volta por cima...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 19:18

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 19:18

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
A temporada de estreia do Inter Miami na MLS não foi como o esperado. Sendo a primeira equipe para falhar na classificação para os play-offs da competição, o clube de David Beckham quer dar a volta por cima.
Dessa forma, o "Mundo Deportivo" informa que o ex-craque inglês pretende contratar uma grande estrela do futebol europeu. O alvo é Luis Suárez, atacante do Barcelona, que tem apenas mais um ano de contrato com o clube catalão.
Na atual temporada, Suárez participou de 34 jogos, marcou 19 gols e deu 12 assistências.

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