Time de Beckham mira a contratação de Luis Suárez, do Barcelona

A temporada de estreia do Inter Miami na MLS não foi como o esperado. Sendo a primeira equipe para falhar na classificação para os play-offs da competição, o clube de David Beckham quer dar a volta por cima.
Dessa forma, o "Mundo Deportivo" informa que o ex-craque inglês pretende contratar uma grande estrela do futebol europeu. O alvo é Luis Suárez, atacante do Barcelona, que tem apenas mais um ano de contrato com o clube catalão.
Na atual temporada, Suárez participou de 34 jogos, marcou 19 gols e deu 12 assistências.