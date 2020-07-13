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futebol

Time de Beckham faz proposta a Willian, mas atacante recusa

Jogador do Chelsea está em final de contrato com os Blues e não deve permanecer no Stamford Bridge...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 13:54
Crédito: AFP
Ainda com futuro indefinido, o atacante Willian, do Chelsea, não quer deixar o Velho Continente ao final da temporada. De acordo com informações do jornal "Daily Telegraph", o brasileiro recebeu uma proposta do Inter Miami, time dos Estados Unidos que tem o inglês David Beckham como um dos sócios, mas teria recusado.
Aos 31 anos, o jogador considera que ainda tem futebol para atuar em alto nível no futebol europeu e quer continuar em gigante do continente. Desde a volta do futebol inglês, o camisa 10 do Chelsea é o principal nome da equipe.
Recentemente, de acordo com a imprensa inglesa, o jogador teria recebido também uma proposta do Tottenham e poderia aceitar jogar pelos Spurs. Seu contrato com o Chelsea vai até 31 de agosto.

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