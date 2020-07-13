Time de Beckham faz proposta a Willian, mas atacante recusa

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Ainda com futuro indefinido, o atacante Willian, do Chelsea, não quer deixar o Velho Continente ao final da temporada. De acordo com informações do jornal "Daily Telegraph", o brasileiro recebeu uma proposta do Inter Miami, time dos Estados Unidos que tem o inglês David Beckham como um dos sócios, mas teria recusado.

Aos 31 anos, o jogador considera que ainda tem futebol para atuar em alto nível no futebol europeu e quer continuar em gigante do continente. Desde a volta do futebol inglês, o camisa 10 do Chelsea é o principal nome da equipe.