Time da segunda divisão inglesa quer Steven Gerrard como novo treinador

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Steven Gerrard pode voltar ao Campeonato Inglês. Atual treinador do Rangers, da Escócia, o ídolo do Liverpool atrai o interesse do Bristol City, que disputa a segunda divisão inglesa, para ser o novo comandante na próxima temporada. A informação é do jornal "Bristol Post".

A publicação diz que os diretores do clube inglês gostam do trabalho do ex-meia e que Gerrard é o nome que mais agrada para o comando da equipe, que sonha em voltar à primeira divisão.