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futebol

Time da segunda divisão inglesa quer Steven Gerrard como novo treinador

Bristol City está interessado no ex-jogador do Liverpool, que faz bom trabalho no Rangers...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 18:28

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:28

Crédito: AFP
Steven Gerrard pode voltar ao Campeonato Inglês. Atual treinador do Rangers, da Escócia, o ídolo do Liverpool atrai o interesse do Bristol City, que disputa a segunda divisão inglesa, para ser o novo comandante na próxima temporada. A informação é do jornal "Bristol Post".
A publicação diz que os diretores do clube inglês gostam do trabalho do ex-meia e que Gerrard é o nome que mais agrada para o comando da equipe, que sonha em voltar à primeira divisão.
O jornal, no entanto, diz que a mudança não é tão simples, pois o trabalho de Gerrard à frente dos escoceses é bom e que o treinador está bem ambientado no clube.

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