Time da Premier League tenta 'melar' vinda de Borré para o Grêmio

Além da suposta conversa onde o atual técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, teria pedido para Borré não se transferir para o Grêmio, outro empecilho parece ter surgido para a contratação do atacante colombiano por parte do imortal.>Onde está o Grêmio na classificação do Campeonato Gaúcho?Outro ponto abordado pelo veículo do país vizinho seria a questão familiar como elemento negativo na chance da chegada de Borré. Isso porque, diante do contexto que o Brasil vive com relação a pandemia de Covid-19, os familiares do jogador não tem o desejo de se mudar para cá.