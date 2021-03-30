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futebol

Time da Premier League tenta 'melar' vinda de Borré para o Grêmio

Informação vinda da Argentina é de que o atacante colombiano tem uma proposta do Brighton para retornar ao continente europeu...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 12:48

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 12:48
Crédito: Colombiano tem sido tratado como em vias de fechar com o Tricolor (Divulgação/River Plate
Além da suposta conversa onde o atual técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, teria pedido para Borré não se transferir para o Grêmio, outro empecilho parece ter surgido para a contratação do atacante colombiano por parte do imortal.>Onde está o Grêmio na classificação do Campeonato Gaúcho?Outro ponto abordado pelo veículo do país vizinho seria a questão familiar como elemento negativo na chance da chegada de Borré. Isso porque, diante do contexto que o Brasil vive com relação a pandemia de Covid-19, os familiares do jogador não tem o desejo de se mudar para cá.
Em relação ao posicionamento da diretoria gremista (com direito a uma declaração do presidente Romildo Bolzan no fim de semana sobre o tema), o clima segue de confiança, principalmente, diante das conversas que teve com o staff do atleta onde o pré-contrato seria assinado nessa terça-feira (30). Caso isso ocorra, o jogador chegaria para reforçar o Imortal no meio do ano.

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