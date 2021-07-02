Time da Índia se aproxima de fechar a contratação do zagueiro Alan Costa

Nove meses e 29 partidas depois de sua chegada ao time do Avaí, cresce a possibilidade do zagueiro Alan Costa se despedir do clube catarinense para ter a sua primeira experiência fora do futebol brasileiro já aos 30 anos de idade.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo informação publicada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Faraco, as negociações entre o Leão da Ressacada e o Bengaluru FC, da Índia, estão em caráter bastante avançado onde o modelo da transação seria em caráter de empréstimo pelos próximos dois anos.