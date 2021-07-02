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Time da Índia se aproxima de fechar a contratação do zagueiro Alan Costa

Defensor do Avaí deve acertar a sua saída do Avaí em acordo com duração de dois anos junto ao Bengaluru FC...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 14:42

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:42

Crédito: Defensor está no clube Azzurra em setembro de 2020 (Leandro Boeira/Avaí FC
Nove meses e 29 partidas depois de sua chegada ao time do Avaí, cresce a possibilidade do zagueiro Alan Costa se despedir do clube catarinense para ter a sua primeira experiência fora do futebol brasileiro já aos 30 anos de idade.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo informação publicada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Faraco, as negociações entre o Leão da Ressacada e o Bengaluru FC, da Índia, estão em caráter bastante avançado onde o modelo da transação seria em caráter de empréstimo pelos próximos dois anos.
Questões relacionadas ao envolvimento imediato de valores bem como o estabelecimento de uma possível opção de compra no acordo estão sendo mantidas em absoluto sigilo.
Neste momento, também pensando no aspecto financeiro ainda mais fragilizado por conta da pandemia, a ideia do Avaí é de não fazer movimentações no mercado para procurar um zagueiro em forma de reposição a provável saída de Alan Costa.
No setor, o clube conta atualmente com Alemão (atual companheiro de Alan), Arthur Chaves, Betão, Nuno, Rafael Pereira e Zé Marcos.

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