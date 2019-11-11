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Futebol

Time capixaba vai disputar a Champions Ligay em Belo Horizonte

Quinta edição do campeonato vai reunir 25 equipes de diferentes estados do País. O evento acontece em prol da inclusão esportiva e do combate ao preconceito e à homofobia.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:49

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:49

Capixabas garante que vão buscar o título da competição Crédito: Capixabas/Divulgação
Os jogadores do Capixabas - 1º time LGBTQI+ de futebol do Espírito Santo - estão de malas prontas para viajar a Belo Horizonte (MG). Nesta sexta-feira (15) e sábado (16), eles disputam a 5ª edição da Champions Ligay, com outras 24 equipes de diferentes estados do País. O evento reunirá 423 atletas, em prol da inclusão esportiva e do combate ao preconceito e à homofobia. 
Para garantir um bom desempenho nos jogos, os integrantes reforçaram os treinos dos últimos quatro meses participando de um campeonato em Vitória - o Liga Bolashow, com o acompanhamento do técnico esportivo, Fábio Henrique Baptista. Participar do campeonato aqui em Vitória foi uma ótima experiência para o time. Enfrentamos equipes fortes, que jogam há bastante tempo. Foi a oportunidade de aprendermos com os erros e acertos e de aperfeiçoarmos nossa atuação em campo. E isso com a presença do nosso técnico, que fez toda a diferença, afirmou Hugo Paixão, um dos zagueiros do Capixabas. 

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Além de treinar em campo, os atletas realizaram encontros na areia da Praia de Camburi, em Vitória, para trabalharem o condicionamento físico. De acordo com Edgar Saloto, meio-campo do time, o esforço valeu a pena. Precisávamos evoluir tanto na parte técnica como na física. Após meses de dedicação, muitos jogadores perceberam avanços, pontuou. 
O jogador lateral Vitor Possatti destacou que, assim como qualquer time, o Capixabas deseja muito a vitória na Ligay, mas que o objetivo maior da participação é apoiar a causa do evento: Estamos na corrida pelo 1º lugar. Mas, acima de tudo, queremos conscientizar as pessoas sobre o fim do preconceito contra gays, lésbicas, transexuais, travestis, não só no futebol, mas no dia a dia, declarou.
O técnico Fábio Henrique comanda o time na competição Crédito: Capixabas/Divulgação

Equipes Ligay BH 

  •  Afronte Futebol Clube - SP 
  • Alcateia Futebol Clube - MG 
  • Alligaytors Futebol Clube - RJ 
  • Associação Atlética Tubarões - SC 
  • Ball Cat's Futebol Clube - AM 
  • Bárbaros Futebol Clube - SP 
  • Barbies Esporte Clube - GO 
  • Beescats Soccer Boys - RJ 
  • Bharbixas Esporte Clube - MG 
  • Bravus Futebol Clube - DF 
  • Bulls Football - SP 
  • Capital Soccer - DF 
  • Capivara Esporte Clube - PR 
  • Capixabas Futebol Clube - ES 
  • Diversus Futebol Clube - SP 
  • Futeboys Futebol Clube - SP 
  • Karyocas Futebol Clube - RJ 
  • Magia Esporte Clube - RS 
  • Manotauros Futebol Clube - MG 
  • Pampacats Esporte Clube - RS 
  • Predadores Futebol Clube - MG 
  • Real Centro Futebol Clube - SP 
  • Taboa Football Clube - PR 
  • Unicorns Futebol Clube - SP 
  • Ximangos Esporte Clube - RS

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