Time alternativo do São Paulo busca permanecer invicto na temporada

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo deve escalar um time considerado alternativo para o duelo contra o Rentistas (URU), nesta quarta-feira (12), às 19h, fora de casa, pela quarta rodada do Grupo E da Taça Libertadores. No entanto, se olharmos o retrospecto dessa temporada, os atletas considerados reservas têm dado conta do recado.

Melhor ataque do Paulistão: veja como está a artilharia do São Paulo no estadual

Crespo escalou um time alternativo em quatro jogos neste ano, até por conta da maratona de jogos devido ao calendário apertado pela pandemia de Covid-19. Nos quatro jogos, o time está invicto, com duas vitórias e dois empates, entre eles um clássico. Foram nove gols marcados e cinco sofridos. O primeiro duelo com reservas foi diante do Guarani, no Morumbi. Naquela ocasião, o time vinha de uma maratona de dois jogos em quatro dias e venceu por 3 a 2, com gols de Welington, Vitor Bueno e Igor Gomes. Três jogos depois, os reservas enfrentaram o Ituano, em Itu. Nova vitória, desta vez por 3 a 0. Rodrigo Freitas, Igor Vinícius e Galeano marcaram.

Veio o clássico contra o Corinthians e Crespo colocou uma equipe mista. Dos considerados titulares, somente Volpi, Miranda, Arboleda e Léo jogaram. Empate por 2 a 2, com gols de Miranda e de Luciano, titular que entrou na segunda etapa. O último jogo que os reservas participaram foi diante do Mirassol no último domingo. Empate por 1 a 1, com gol de Vitor Bueno. Sendo assim, o time alternativo terá uma sequência seguida de jogos pela primeira vez na temporada.

VEJA OS JOGOS DO SÃO PAULO COM TIME ALTERNATIVO

São Paulo 3 x 2 Guarani Lucas Perri; Diego Costa, Miranda e Rodrigo; Galeano, Talles Costa, Liziero, Igor Gomes e Welington; Benítez e Vitor Bueno.

Ituano 0 x 3 São PauloLucas Perri, Rodrigo Freitas, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Talles Costa e Welington; Benítez e Galeano.

Corinthians 2 x 2 São Paulo Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Galeano e Vitor Bueno.