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futebol

Timão terá camisa de goleiro preta em homenagem a Ronaldo Giovanelli

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Cássio deixou escapar que haverá o lançamento do modelo e afirmou que gostaria de atuar com o uniforme do outro ídolo corintiano...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 19:34
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Recentemente o Corinthians lançou sua nova camisa em alusão ao título brasileiro de 1990, que completa 30 anos nesta temporada. No entanto, em breve o clube e a Nike, fornecedora de material esportivo, farão o lançamento de mais uma peça comemorativa: um uniforme de goleiro preto em homenagem àquele que Ronaldo Giovanelli utilizava em sua época.A revelação foi feita em entrevista coletiva virtual de Cássio, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. O arqueiro corintiano deixou escapar que o item vai existir, porém não será uma réplica, já que a Nike segue uma linha de modelos, que não convergem com aqueles dos anos 90. Mesmo assim, ele se disse feliz pela possibilidade de jogar com a cor preta, homenageando outro ídolo.
- Eu acho que existir uma réplica da que o Ronaldo Giovanelli jogava, não (vai ter). Até porque a Nike segue uma linha, dificilmente você vê eles mudarem. Pelo que vejo, não posso afirmar 100%. Mas sei que vai ter uma camisa preta, que é parecida com a que o Ronaldo jogava. Fiquei feliz, porque normalmente o goleiro fica por último, né? Fazem réplica dos jogadores de linha, mas do goleiro não. Fiquei feliz por ter a camisa preta para jogar, é uma homenagem válida para o Ronaldo. Isso é muito legal. Foi uma das camisas mais bonitas lançadas pelo Corinthians - contou, antes de completar:
- Não vi a preta ainda, mas a azul que temos aqui é muito bonita também. Só de ter a cor já é legal, é uma coisa que conversávamos. A camisa preta era uma camisa que tinha que ter, e o pessoal acabou fazendo.
Na mesma coletiva, Cássio posou para fotos com uma camisa azul, que é o modelo que será utilizado pelos goleiros juntamente com a nova linha de uniformes do clube lançada no último domingo. Sobre o manto preto, ele não soube dar maiores detalhes, porém comentou o desejo de atuar com uma réplica da camiseta de Ronaldo Giovanelli pela importância do ex-corintiano.
- Na verdade, o pessoal me passou como vai ser, não sei falar exatamente. Nossa fornecedora segue um padrão do estilo de camisa. Acho que deve ser parecido com o modelo azul que mostrei, mas na cor preta. Lógico que gostaria de jogar com uma camisa igual à do Ronaldo, é uma homenagem pelo título brasileiro de 90. Eu tenho muita admiração, respeito e um carinho enorme por tudo o que ele. Gostaria de jogar com uma réplica da camisa dele - concluiu.

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