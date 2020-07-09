Timão terá camisa de goleiro preta em homenagem a Ronaldo Giovanelli

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Recentemente o Corinthians lançou sua nova camisa em alusão ao título brasileiro de 1990, que completa 30 anos nesta temporada. No entanto, em breve o clube e a Nike, fornecedora de material esportivo, farão o lançamento de mais uma peça comemorativa: um uniforme de goleiro preto em homenagem àquele que Ronaldo Giovanelli utilizava em sua época.A revelação foi feita em entrevista coletiva virtual de Cássio, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. O arqueiro corintiano deixou escapar que o item vai existir, porém não será uma réplica, já que a Nike segue uma linha de modelos, que não convergem com aqueles dos anos 90. Mesmo assim, ele se disse feliz pela possibilidade de jogar com a cor preta, homenageando outro ídolo.

- Eu acho que existir uma réplica da que o Ronaldo Giovanelli jogava, não (vai ter). Até porque a Nike segue uma linha, dificilmente você vê eles mudarem. Pelo que vejo, não posso afirmar 100%. Mas sei que vai ter uma camisa preta, que é parecida com a que o Ronaldo jogava. Fiquei feliz, porque normalmente o goleiro fica por último, né? Fazem réplica dos jogadores de linha, mas do goleiro não. Fiquei feliz por ter a camisa preta para jogar, é uma homenagem válida para o Ronaldo. Isso é muito legal. Foi uma das camisas mais bonitas lançadas pelo Corinthians - contou, antes de completar:

- Não vi a preta ainda, mas a azul que temos aqui é muito bonita também. Só de ter a cor já é legal, é uma coisa que conversávamos. A camisa preta era uma camisa que tinha que ter, e o pessoal acabou fazendo.

Na mesma coletiva, Cássio posou para fotos com uma camisa azul, que é o modelo que será utilizado pelos goleiros juntamente com a nova linha de uniformes do clube lançada no último domingo. Sobre o manto preto, ele não soube dar maiores detalhes, porém comentou o desejo de atuar com uma réplica da camiseta de Ronaldo Giovanelli pela importância do ex-corintiano.