Tijuana anuncia a contratação de Sornoza, emprestado pelo Corinthians

Crédito: Divulgação/Tijuana

O que havia sido antecipado pelo próprio jogador no início da semana, foi anunciado nesta sexta-feira, já que o Tijuana anunciou a contratação por empréstimo de Junior Sornoza, que pertence ao Corinthians. O meia jogará no clube mexicano pelo período de um ano com valor de compra fixado, com opção de contratação em definitivo, caso seja do interessa de seu novo time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Na última terça-feira, por meio dos stories de seu Instagram, Sornoza já havia divulgado sua ida ao México. As negociações estavam adiantadas desde a última segunda-feira, mas ainda faltava entrar em acordo com o Timão. O jogador iria se juntar ao elenco corintiano, mas a proposta apareceu antes que diretoria e comissão técnica se reunissem para definir seu futuro.

A princípio, a diretoria alvinegra gostaria de vender o equatoriano, porém o valor dos direitos econômicos é considerado alto para o mercado atual. Para se ter uma ideia, quando foi para a LDU-EQU, onde estava emprestado até o fim de dezembro de 2020, o valor fixado de compra foi de 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na cotação atual). Ainda não se sabe se será igual para o Tijuana.