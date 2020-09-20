Tigres vence o Querétaro com direito à assistência de Rafael Carioca no Campeonato Mexicano

Crédito: Tigres subiu ao 6º lugar na classificação do Apertura (Divulgação/Facebook Tigres

Pela 11ª rodada do torneio Apertura do Campeonato Mexicano, o Tigres venceu o Querétaro por 3x0. Os destaques da partida foram o argentino Nico López (ex-Inter), autor de dois gols, e Rafael Carioca, que deu passe para o primeiro da partida.No primeiro tempo, o Querétaro perdeu Hugo Silveira, que levou o vermelho. Aos sete minutos da etapa final, Rafael recebeu passe em cobrança de escanteio e rolou para Luís Rodríguez soltar uma bomba de fora da área e abrir o placar. Na sequência, Nico López ampliou o marcador aos 21 e fechou a conta aos 38.

Com a vitória, o Tigres ocupa o 6º lugar na competição, com 17 pontos em 11 jogos, e segue na briga por uma vaga direta na série final do Apertura - passam os quatro melhores times. Já o Querétaro é o 12º, com 11 pontos. O brasileiro Rafael Carioca classificou a vitória como importantíssima: