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Tigres vence o Querétaro com direito à assistência de Rafael Carioca no Campeonato Mexicano

Brasileiro deu passe para Luís Rodríguez abrir o placar em bomba de fora da área; ex-Inter, o argentino Nico López completou o marcador...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 12:39
Crédito: Tigres subiu ao 6º lugar na classificação do Apertura (Divulgação/Facebook Tigres
Pela 11ª rodada do torneio Apertura do Campeonato Mexicano, o Tigres venceu o Querétaro por 3x0. Os destaques da partida foram o argentino Nico López (ex-Inter), autor de dois gols, e Rafael Carioca, que deu passe para o primeiro da partida.No primeiro tempo, o Querétaro perdeu Hugo Silveira, que levou o vermelho. Aos sete minutos da etapa final, Rafael recebeu passe em cobrança de escanteio e rolou para Luís Rodríguez soltar uma bomba de fora da área e abrir o placar. Na sequência, Nico López ampliou o marcador aos 21 e fechou a conta aos 38.
Com a vitória, o Tigres ocupa o 6º lugar na competição, com 17 pontos em 11 jogos, e segue na briga por uma vaga direta na série final do Apertura - passam os quatro melhores times. Já o Querétaro é o 12º, com 11 pontos. O brasileiro Rafael Carioca classificou a vitória como importantíssima:
- Precisávamos muito dessa vitória para não deixar os times que estão à nossa frente escapar. Nosso problema nesse início de temporada é que empatamos mais do que vencemos, o que fez a gente se distanciar um pouco do pelotão da frente. Mas o time mostrou a sua cara nessa partida, jogamos aquilo que sabemos, e vamos trabalhar forte para subir ainda mais - disse.

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