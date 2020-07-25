Tigres, de Rafael Carioca, estreia com vitória no Apertura da Liga Mexicana

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O início de temporada foi da melhor forma para o Tigres, do México. Na noite de sexta-feira, o clube amarelo e azul estreou no Apertura do Campeonato Mexicano e conquistou uma vitória importante. A equipe de Nuevo León venceu por 3 a 0, com boa atuação de Rafael Carioca, e gols de de Gignac e Vargas.

- As estreias sempre são complicadas, ainda mais depois de tudo que passamos não só aqui no México, mas no mundo todo, com a pandemia. Os jogos ainda estão sem a presença dos torcedores, mas a altitude aqui na cidade de Aguascalientes incomoda um pouco - disse Rafael Carioca.

Com sete títulos do Campeonato Mexicano, o time do brasileiro Tuca Ferretti vai em busca do octa. A última conquista da equipe foi em 2019, no Clausura.

- Fizemos uma ótima partida, marcando um gol logo no início do jogo e controlando a partida. Foi uma ótima vitória, mas a temporada está só começando. Vamos continuar trabalhando forte para brigar pelo título do campeonato - concluiu Rafael Carioca.