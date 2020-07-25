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futebol

Tigres, de Rafael Carioca, estreia com vitória no Apertura da Liga Mexicana

Ex-Grêmio, Vasco e Atlético-MG, volante comandou o meio de campo nos 3 a 0 sobre o Necaxa, fora de casa, na estreia do Campeonato Mexicano...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 15:09
Crédito: Reprodução de Instagram
O início de temporada foi da melhor forma para o Tigres, do México. Na noite de sexta-feira, o clube amarelo e azul estreou no Apertura do Campeonato Mexicano e conquistou uma vitória importante. A equipe de Nuevo León venceu por 3 a 0, com boa atuação de Rafael Carioca, e gols de de Gignac e Vargas.
- As estreias sempre são complicadas, ainda mais depois de tudo que passamos não só aqui no México, mas no mundo todo, com a pandemia. Os jogos ainda estão sem a presença dos torcedores, mas a altitude aqui na cidade de Aguascalientes incomoda um pouco - disse Rafael Carioca.
Com sete títulos do Campeonato Mexicano, o time do brasileiro Tuca Ferretti vai em busca do octa. A última conquista da equipe foi em 2019, no Clausura.
- Fizemos uma ótima partida, marcando um gol logo no início do jogo e controlando a partida. Foi uma ótima vitória, mas a temporada está só começando. Vamos continuar trabalhando forte para brigar pelo título do campeonato - concluiu Rafael Carioca.
A próxima partida do Tigres pelo Apertura será no próximo sábado, dia 1º de agosto, em casa, contra o Pachuca.

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