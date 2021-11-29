Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tigres consegue classificação sofrida e Rafael Carioca diz: 'Deixamos tudo dentro de campo'
futebol

Tigres consegue classificação sofrida e Rafael Carioca diz: 'Deixamos tudo dentro de campo'

Após perderem fora de casa por 2 a 1 na partida de ida, Felinos vencem por 1 a 0 diante de sua torcida e avançam às semifinais do Apertura
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 18:17

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 18:17

Foi suado, na raça e com emoção, mas o Tigres avançou às semifinais do torneio Apertura, no México. A equipe conseguiu a classificação ao bater o Santos Laguna por 1 a 0, jogando em casa, após perder o primeiro duelo por 2 a 1, fora. A vaga veio pelo fato de, na primeira fase do torneio, o Tigres ter obtido uma melhor colocação na tabela do que seu adversário.Após perder a partida de ida, a equipe comandada por Rafael Carioca precisava de uma vitória simples para avançar. Mas o jogo foi duro e com emoção até o fim. Apenas aos 37 minutos do segundo tempo, o Tigres conseguiu balançar as redes, com Carlos Salcedo, para garantir a classificação da equipe para a próxima fase do torneio. Rafael Carioca falou sobre o duelo e já projetou a semifinal, contra o Leon.
- Foi uma partida muito complicada, que nos exigiu muita tranquilidade e concentração até o fim. Já sabíamos das dificuldades, mas jogando em nosso estádio precisávamos impor nosso ritmo. Graças a Deus, fomos premiados no final com um gol, pois deixamos tudo dentro de campo. Agora é focar no Leon, que foi o terceiro colocado na primeira fase e, com certeza, será mais um duelo muito complicado. Mas sabemos do nosso potencial e vamos em busca dessa vaga na final - afirmou.
Os duelos entre Tigres e Leon acontecem nos dias 30 de novembro e 03 de dezembro. Nas mesmas datas, Atlas e Pumas duelam pela outra vaga na final.
Crédito: RafaelCariocaemaçãopeloTigres(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados