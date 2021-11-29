Tigres consegue classificação sofrida e Rafael Carioca diz: 'Deixamos tudo dentro de campo'

Foi suado, na raça e com emoção, mas o Tigres avançou às semifinais do torneio Apertura, no México. A equipe conseguiu a classificação ao bater o Santos Laguna por 1 a 0, jogando em casa, após perder o primeiro duelo por 2 a 1, fora. A vaga veio pelo fato de, na primeira fase do torneio, o Tigres ter obtido uma melhor colocação na tabela do que seu adversário.Após perder a partida de ida, a equipe comandada por Rafael Carioca precisava de uma vitória simples para avançar. Mas o jogo foi duro e com emoção até o fim. Apenas aos 37 minutos do segundo tempo, o Tigres conseguiu balançar as redes, com Carlos Salcedo, para garantir a classificação da equipe para a próxima fase do torneio. Rafael Carioca falou sobre o duelo e já projetou a semifinal, contra o Leon.