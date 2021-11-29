Tigres consegue classificação sofrida e Rafael Carioca diz: 'Deixamos tudo dentro de campo'

Foi suado, na raça e com emoção, mas o Tigres avançou às semifinais do torneio Apertura, no México. A equipe conseguiu a classificação ao bater o Santos Laguna por 1 a 0, jogando em casa, após perder o primeiro duelo por 2 a 1, fora. A vaga veio pelo fato de, na primeira fase do torneio, o Tigres ter obtido uma melhor colocação na tabela do que seu adversário.Após perder a partida de ida, a equipe comandada por Rafael Carioca precisava de uma vitória simples para avançar. Mas o jogo foi duro e com emoção até o fim. Apenas aos 37 minutos do segundo tempo, o Tigres conseguiu balançar as redes, com Carlos Salcedo, para garantir a classificação da equipe para a próxima fase do torneio. Rafael Carioca falou sobre o duelo e já projetou a semifinal, contra o Leon.
- Foi uma partida muito complicada, que nos exigiu muita tranquilidade e concentração até o fim. Já sabíamos das dificuldades, mas jogando em nosso estádio precisávamos impor nosso ritmo. Graças a Deus, fomos premiados no final com um gol, pois deixamos tudo dentro de campo. Agora é focar no Leon, que foi o terceiro colocado na primeira fase e, com certeza, será mais um duelo muito complicado. Mas sabemos do nosso potencial e vamos em busca dessa vaga na final - afirmou.
Os duelos entre Tigres e Leon acontecem nos dias 30 de novembro e 03 de dezembro. Nas mesmas datas, Atlas e Pumas duelam pela outra vaga na final.