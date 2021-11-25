Tigres atua pelas quartas de final do Mexicano e Rafael Carioca afirma: 'Todos juntos pelo mesmo objetivo'

O Tigres, do México, comandado pelo volante Rafael Carioca, volta a campo na madrugada desta sexta-feira (26/11), ás 0h05 (horário de Brasília), para enfrentar o Santos Laguna pelas quartas de final do torneio Apertura do Campeonato Mexicano. A equipe do brasileiro conseguiu a classificação direta para esta etapa da competição após se classificar em quarto na primeira fase. Já o Santos Laguna ficou em quinto e precisou disputar as oitavas de final, onde eliminou o Atlético San Luis.A partida será a de número 152 de Rafael Carioca vestindo a camisa do Tigres em jogos do Campeonato Mexicano. Ao todo, o brasileiro completará 181 pela equipe. Rafael chegou ao Tigres em 2017 e já conquistou cinco títulos: Torneio Apertura, em 2017, Supercopa e Campeones Cup, em 2018, Torneio Clausura, em 2019, e a Liga dos Campeões da Concacaf, em 2020, que garantiu à equipe vaga no Mundial de Clubes, onde ficou com o vice-campeonato.

A última partida do Tigres foi no dia 7 de novembro, na vitória sobre o Juarez, por 3 a 0. Rafael Carioca falou sobre o período sem jogos e a expectativa para o confronto contra o Santos Laguna.

- Entramos na fase decisiva do campeonato, e agora a atenção tem que ser redobrada em todos os momentos. Fizemos uma primeira fase de recuperação, e conseguimos terminar bem, terminando em quarto e conquistado a vaga direta para as quartas de final. Nosso adversário ficou logo atrás da gente na tabela, e tem uma equipe qualificada. Mas sabemos do nosso potencial, temos as nossas estratégias de jogo e estamos todos juntos focados no mesmo objetivo, que é a classificação. Serão dois jogos complicados e esperamos conquistar um bom resultado nessa primeira partida - afirmou.

A partida decisiva acontece no próximo domingo (28/11), às 21h (horário de Brasília). Os outros confrontos das quartas de final do Apertura são Pumas x América e Monterrey x Atlas, que jogaram ontem e ambos os jogos terminaram empatados por 0 a 0. Puebla x Club León fecham os duelos jogando hoje.