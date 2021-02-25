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futebol

Tielemans está próximo de renovar seu contrato com o Leicester

Apesar do interesse do Liverpool, meio-campista belga está feliz na equipe de Brendan Rodgers e pode estender seu vínculo com os Foxes a qualquer momento...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 10:14

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 10:14
Crédito: JON SUPER / POOL / AFP
O Leicester está cada vez mais pronto para renovar o contrato de Tielemans, segundo o “The Sun”. O atleta está em sua segunda temporada com os Foxes, tem contrato até 2023 e virou alvo de especulações sobre uma possível ida para o Liverpool. No entanto, a permanência na equipe de Brendan Rodgers é cada vez mais provável.Em entrevista coletiva na última quarta-feira, o belga afirmou que o clube tem tudo para ter sucesso nas competições em que disputa. O jovem de 23 anos elogiou o ambiente de trabalho e o novo Centro de Treinamento do Leicester. O meio-campista afirmou estar feliz e disse que a equipe é capaz de corresponder às suas ambições como atleta.
> Veja a tabela da Premier League
Jurgen Klopp monitora a situação do jogador por conta da provável saída de Wijnaldum ao final desta temporada. Na atual campanha da Premier League, Tielemans participou de 25 partidas, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências, sendo um dos principais pilares do time que ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação.

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