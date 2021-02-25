Tielemans está próximo de renovar seu contrato com o Leicester

O Leicester está cada vez mais pronto para renovar o contrato de Tielemans, segundo o “The Sun”. O atleta está em sua segunda temporada com os Foxes, tem contrato até 2023 e virou alvo de especulações sobre uma possível ida para o Liverpool. No entanto, a permanência na equipe de Brendan Rodgers é cada vez mais provável.Em entrevista coletiva na última quarta-feira, o belga afirmou que o clube tem tudo para ter sucesso nas competições em que disputa. O jovem de 23 anos elogiou o ambiente de trabalho e o novo Centro de Treinamento do Leicester. O meio-campista afirmou estar feliz e disse que a equipe é capaz de corresponder às suas ambições como atleta.