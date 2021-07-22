Tibagi celebra chances na Série B: “Aos poucos a confiança é conquistada”

Crédito: Andre Jonsson/OFEC

Com poucas oportunidades no time titular, o jovem volante do Operário-PR tem sido convocado para algumas partidas da série B, mas apenas uma vez utilizado durante os 90 minutos desde o início da competição. Para Tibagi, os momentos em que é convocado já é uma vitória e garante que estará pronto sempre que for solicitado.

Segundona agitada! Veja a tabela de classificação da Série B do Brasileirão 2021

- Para quem já quis desistir de jogar por não acreditar que daria certo, ser promovido ao profissional e também convocado para os jogos como no estadual, por exemplo, que pude fazer um gol em minha estreia e agora tive a minha primeira oportunidade na série B, já é uma grande vitória, uma conquista que eu não esperava acontecer tão rápido. Isso me motiva e aos poucos a confiança é conquistada - festeja João Ricardo.Com apenas 21 anos, Tibagi comenta que essas chances que o Fantasma vem proporcionando aos seus jovens atletas contribui muito para que sonhos continuem com as chamas acesas.

- Para nós, jovens sonhadores, esses momentos de confiança depositados, ajudam muito para que os nossos sonhos permaneçam vivos, para que a gente não pense em desistir, como aconteceu comigo no inicio. Acredito que agora é hora de eu, e todos os outros, continuar mostrando nosso trabalho, nos dedicando e aguardando o nosso momento de mostrar que podemos ajudar o time a conquistar os objetivos - completou. O Operário entra em campo hoje (22), na casa do Avaí, às 21h30, pela série B do Campeonato Brasileiro série.