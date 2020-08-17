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Tiago Volpi vê melhora no São Paulo, apesar de derrota 'frustrante'

Goleiro do Tricolor viu partida contra o Vasco como a melhor da equipe desde o retorno do futebol após a paralisação causada pela pandemia do COVID-19...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 08:00

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Goleiro fez uma defesa importantíssima no primeiro tempo, mas não conseguiu evitar a derrota do São Paulo (Reprodução/Twitter SPFC
Goleiro titular do São Paulo, Tiago Volpi teve uma boa atuação contra o Vasco, no último domingo, mas não conseguiu evitar a derrota do Tricolor, por 2 a 1. Na visão do jogador, a equipe apresentou seu melhor desempenho desde o retorno do futebol após a paralisação causada pela pandemia do COVID-19 e, por conta disso, o revés em São Januário foi digno de lamentos.
- Dos quatro jogos, acredito que esse foi o melhor em relação àquilo que a gente trabalha. A gente tem evoluído, mas sempre frisando que no futebol existe uma pressão por resultado. Então, além de jogar bem, nós teremos que conseguir uma sequência boa de resultados. O Campeonato Brasileiro exige uma sequência de resultados positivos, e é isso que vamos buscar. Seguir com nosso modelo de jogo de atuar bem e ser dominante, buscando o resultado - argumentou o arqueiro na saída do estádio.
Embora o goleiro tenha visto evolução da equipe - visão compartilhada pelo técnico Fernando Diniz e pelo diretor-executivo Raí -, o resultado não agradou a ninguém no Morumbi. Eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, o São Paulo briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil nesta temporada e acredita na manutenção do seu estilo de jogo para se manter competitivo no futebol nacional. - É frustrante, mas não dá tempo de ficar remoendo essa derrota de hoje. É trabalhar e ajustar os pontos que fomos falhos como equipe, para na quinta fazermos um grande jogo e voltarmos a vencer no Campeonato Brasileiro - finalizou o goleiro são-paulino.
O próximo compromisso do Tricolor na temporada é contra o Bahia, em partida válida pela 4ª rodada do torneio nacional. O duelo diante da equipe nordestina será na quinta-feira, no estádio do Morumbi. Vale lembrar que o São Paulo soma três pontos ganhos em seis disputados no Brasileirão.

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