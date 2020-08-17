Tiago Volpi vê melhora no São Paulo, apesar de derrota 'frustrante'

Crédito: Goleiro fez uma defesa importantíssima no primeiro tempo, mas não conseguiu evitar a derrota do São Paulo (Reprodução/Twitter SPFC

Goleiro titular do São Paulo, Tiago Volpi teve uma boa atuação contra o Vasco, no último domingo, mas não conseguiu evitar a derrota do Tricolor, por 2 a 1. Na visão do jogador, a equipe apresentou seu melhor desempenho desde o retorno do futebol após a paralisação causada pela pandemia do COVID-19 e, por conta disso, o revés em São Januário foi digno de lamentos.

- Dos quatro jogos, acredito que esse foi o melhor em relação àquilo que a gente trabalha. A gente tem evoluído, mas sempre frisando que no futebol existe uma pressão por resultado. Então, além de jogar bem, nós teremos que conseguir uma sequência boa de resultados. O Campeonato Brasileiro exige uma sequência de resultados positivos, e é isso que vamos buscar. Seguir com nosso modelo de jogo de atuar bem e ser dominante, buscando o resultado - argumentou o arqueiro na saída do estádio.

Embora o goleiro tenha visto evolução da equipe - visão compartilhada pelo técnico Fernando Diniz e pelo diretor-executivo Raí -, o resultado não agradou a ninguém no Morumbi. Eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, o São Paulo briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil nesta temporada e acredita na manutenção do seu estilo de jogo para se manter competitivo no futebol nacional. - É frustrante, mas não dá tempo de ficar remoendo essa derrota de hoje. É trabalhar e ajustar os pontos que fomos falhos como equipe, para na quinta fazermos um grande jogo e voltarmos a vencer no Campeonato Brasileiro - finalizou o goleiro são-paulino.