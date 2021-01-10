Tiago Volpi lamenta revés e ressalva: 'Não pode perder pontos em casa'

O São Paulo perdeu o clássico para o Santos, que entrou com com o time reserva, por 1 a 0, no Morumbi e viu a sua segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O goleiro Tiago Volpi comentou sobre o revés e tratou de elogiar a equipe santista.
- O resultado foi contra o Santos, não tem essa de titular e reserva. O merecimento da liderança está nos pontos. Temos 56 pontos porque merecemos conquistar eles - afirmou o goleiro, em entrevista à 'TV Globo'.
Volpi também comentou sobre o futuro do São Paulo no Brasileirão. O Tricolor é o primeiro colocado, mas vê o Internacional podendo encostar na briga pela liderança, com seis pontos a menos que a equipe do Morumbi.
- O que não podemos fazer é perder pontos em casa como hoje - finalizou o goleiro e um dos líderes da equipe de Fernando Diniz.
Agora, o São Paulo encara o Athletico-PR, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.