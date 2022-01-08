Tiago Volpi entra na lista dos dez goleiros com mais jogos pelo São Paulo

O goleiro Tiago Volpi foi o atleta do São Paulo com mais jogos na temporada: 64 das 70 partidas. Esse marca ajudou ele a conseguir outra façanha: Volpi entrou na lista dos dez goleiros com mais partidas na história do Tricolor. De acordo com a enciclopédia oficial do São Paulo, Tiago Volpi é o nono goleiro que mais defendeu o clube, com 188 jogos. Ao final desta temporada, ele saltou da 13ª para a nona colocação. São ainda 75 vitórias, 60 empates e 53 derrotas.