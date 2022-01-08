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futebol

Tiago Volpi entra na lista dos dez goleiros com mais jogos pelo São Paulo

No fim da última temporada, Volpi disputou 64 partidas, o que a nona posição de goleiros que mais jogaram pelo Tricolor. Desde que chegou, ele atuou em 188 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 16:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:00

O goleiro Tiago Volpi foi o atleta do São Paulo com mais jogos na temporada: 64 das 70 partidas. Esse marca ajudou ele a conseguir outra façanha: Volpi entrou na lista dos dez goleiros com mais partidas na história do Tricolor. De acordo com a enciclopédia oficial do São Paulo, Tiago Volpi é o nono goleiro que mais defendeu o clube, com 188 jogos. Ao final desta temporada, ele saltou da 13ª para a nona colocação. São ainda 75 vitórias, 60 empates e 53 derrotas.
Na frente de Volpi, aparecem Sérgio (202), King (203), Gilmar (253), Suly (266), Zetti (432), Jose Poy (525), Waldir Peres (617) e Rogério Ceni (1237), também atual treinador do São Paulo. Quem completa o top-10 é Denis, com 173 jogos.Com contrato até 2023, o jogador, comprado em 2019 por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões na época), tem a confiança da diretoria e ficou no clube após seu nome ser ventilado por clubes mexicanos no final da última temporada.
Crédito: VolpientrounalistadosdezgoleiroscommaisjogospeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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