Tiago Volpi entra na lista dos dez goleiros com mais jogos pelo São Paulo

O goleiro Tiago Volpi foi o atleta do São Paulo com mais jogos na temporada: 64 das 70 partidas. Esse marca ajudou ele a conseguir outra façanha: Volpi entrou na lista dos dez goleiros com mais partidas na história do Tricolor. De acordo com a enciclopédia oficial do São Paulo, Tiago Volpi é o nono goleiro que mais defendeu o clube, com 188 jogos. Ao final desta temporada, ele saltou da 13ª para a nona colocação. São ainda 75 vitórias, 60 empates e 53 derrotas.
Na frente de Volpi, aparecem Sérgio (202), King (203), Gilmar (253), Suly (266), Zetti (432), Jose Poy (525), Waldir Peres (617) e Rogério Ceni (1237), também atual treinador do São Paulo. Quem completa o top-10 é Denis, com 173 jogos.Com contrato até 2023, o jogador, comprado em 2019 por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões na época), tem a confiança da diretoria e ficou no clube após seu nome ser ventilado por clubes mexicanos no final da última temporada.