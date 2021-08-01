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Tiago Volpi elogia mudança de esquema do São Paulo no clássico contra o Palmeiras

Goleiro do Tricolor elogiou a decisão do treinador de mudar o esquema de um 3-5-2 para um 4-4-2, na ausência dp zagueiro Arboleda...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 15:31
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Na coletiva de imprensa após o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Palmeiras, no último sábado, o goleiro são-paulino Tiago Volpi elogiou a mudança de esquema tático promovida por Hernán Crespo. O treinador mudou o time de uma defesa com três zagueiros para uma linha de quatro jogadores na zaga. A mudança deu certo e o time fez um belo jogo.Com a mudança de um 3-5-2 para um 4-4-2, o time conseguiu se defender melhor de cruzamentos vindos do lado do campo e melhorou seu rendimento em lances de bola área e bolas paradas.
Volpi exaltou essa mudança, afirmando a melhora do time nesse quesito.
- O que a gente mudou hoje foi uma maneira diferente de marcar dentro da área, onde a gente vinha tomando muitos gols de bola parada, principalmente de faltas laterais, tirando a exceção contra o Flamengo, que levamos dois gols de escanteio. A gente fez um tipo de marcação diferente, já tinha planejado essa marcação contra o Vasco e tem dado certo. Quando as coisas não acontecem tem que achar soluções. Ao invés de procurar culpados tem que achar a solução, e foi o que o Crespo e sua comissão técnica fizeram – comentou o goleiro.
A alteração no sistema defensivo se deu muito pelo fato de que o zagueiro Arboleda se lesionou na última quarta-feira (28), no jogo contra o Vasco. O equatoriano é dúvida para o próximo jogo da equipe, o que pode fazer com o 4-4-2 seja mantido.O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (4), às 21h30, para enfrentar o Vaso, em São Januário, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
O Tricolor venceu o primeiro jogo por 2 a 0, podendo até perder por 1 a 0 no Rio de Janeiro para se classificar.

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