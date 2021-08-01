Tiago Volpi elogia mudança de esquema do São Paulo no clássico contra o Palmeiras

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na coletiva de imprensa após o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Palmeiras, no último sábado, o goleiro são-paulino Tiago Volpi elogiou a mudança de esquema tático promovida por Hernán Crespo. O treinador mudou o time de uma defesa com três zagueiros para uma linha de quatro jogadores na zaga. A mudança deu certo e o time fez um belo jogo.Com a mudança de um 3-5-2 para um 4-4-2, o time conseguiu se defender melhor de cruzamentos vindos do lado do campo e melhorou seu rendimento em lances de bola área e bolas paradas.

Volpi exaltou essa mudança, afirmando a melhora do time nesse quesito.

- O que a gente mudou hoje foi uma maneira diferente de marcar dentro da área, onde a gente vinha tomando muitos gols de bola parada, principalmente de faltas laterais, tirando a exceção contra o Flamengo, que levamos dois gols de escanteio. A gente fez um tipo de marcação diferente, já tinha planejado essa marcação contra o Vasco e tem dado certo. Quando as coisas não acontecem tem que achar soluções. Ao invés de procurar culpados tem que achar a solução, e foi o que o Crespo e sua comissão técnica fizeram – comentou o goleiro.

A alteração no sistema defensivo se deu muito pelo fato de que o zagueiro Arboleda se lesionou na última quarta-feira (28), no jogo contra o Vasco. O equatoriano é dúvida para o próximo jogo da equipe, o que pode fazer com o 4-4-2 seja mantido.O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (4), às 21h30, para enfrentar o Vaso, em São Januário, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.