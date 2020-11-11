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futebol

Tiago Volpi completa 100 jogos pelo São Paulo contra o Flamengo de Ceni

Nesta quarta, o Tricolor mede forças com o Rubro-negro pelas quaras de final da Copa do Brasil. Partida será especial para o goleiro do São Paulo, que alcança marca histórica...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 09:00
Crédito: Tiago Volpi é o primeiro goleiro a se firmar na meta são-paulina após a aposentadoria de Rogério Ceni (Rubens Chiri/ São Paulo
Nesta quarta-feira, contra o Flamengo, Tiago Volpi completará 100 partidas com a camisa do São Paulo. Contratado no início da última temporada para preencher o espaço vago deixado por Rogério Ceni no passado, o goleiro chega à marca histórica justamente tendo o ídolo do máximo do Tricolor como seu adversário. A partida é a primeira do confronto de quartas da Copa do Brasil.
Desde que chegou ao Morumbi, Volpi passou por altos e baixos. Foi criticado em determinados momentos, elogiado em outros, mas é o primeiro goleiro a, de fato, se firmar na meta são-paulina após a aposentadoria de Ceni. Nesta quarta, o São Paulo mede forças justamente contra o Flamengo agora comandado por Rogério Ceni, que deixou o Fortaleza nessa semana para assinar com o Rubro-negro.
Curiosamente, a melhor atuação de Volpi pelo São Paulo foi contra o Flamengo, há pouco menos de duas semanas, quando o Tricolor goleou a equipe carioca, por 4 a 1, no Maracanã. Naquela ocasião, o goleiro do Tricolor defendeu dois pênaltis, fez grandes defesas e ainda coroou sua apresentação com uma assistência para o atacante Luciano marcar.Em alta com a torcida, Volpi também tem a confiança de seus companheiros de equipe e dos funcionários do São Paulo. Afinal, nestes quase dois anos no Morumbi, o goleiro apenas não entrou em campo em duas partidas. A primeira na última rodada do Brasileirão do ano passado, contra o CSA, quando o Tricolor escalou um time repleto de garotos. A outra foi nesta temporada, diante do Santos, mas o jogador estava machucado.
A meta agora é conquistar um título com o São Paulo e acabar com a fila que já dura quase oito anos. A opção mais rápida e viável para o clube do Morumbi é a Copa do Brasil. Para isso, no entanto, precisa passar pelo Flamengo de Ceni. O primeiro jogo das quartas de final é nesta quarta, às 21h30, no Maracanã. O duelo decisivo acontece na próxima semana, no Morumbi.

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