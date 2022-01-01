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Tiago Volpi começará 2022 disputando vaga com Jandrei na meta do São Paulo

Goleiro titular viveu momentos de altos e baixos em 2021 e disputará vaga com Jandrei...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 07:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 07:00

A temporada 2022 vai começar e, com ela, o goleiro Tiago Volpi terá de continuar trabalhando forte se quiser seguir como titular da meta do São Paulo. Isso porque Jandrei, recém-contratado do Tricolor, é muito bem avaliado por Rogério Ceni e sua comissão técnica.
O novo arqueiro são-paulino pertencia ao Santos e disputou apenas uma partida em 2021. Na temporada anterior, entrou em campo sete vezes pelo Athletico. Em contrapartida, Volpi foi o atleta que mais atuou pelo Tricolor em 2021: 64 vezes. No entanto, Volpi oscilou de rendimento ao longo da temporada e recebeu críticas em alguns momentos.Apesar dos momentos turbulentos que viveu no ano, Volpi chegou a ser elogiado pelo treinador há dois meses. Na ocasião, Ceni disse que "a vida do goleiro é assim" e que "críticas são normais quando sofre gols e comete uma falha". Além disso, Ceni aprovava as atuações de Volpi a reta final da competição: "Nos últimos jogos ele vem crescendo".
Por outro lado, Jandrei pretende começar bem seu ciclo pelo São Paulo, na tentativa de ganhar a posição e passar a atuar mais, coisa que não conseguiu fazer nos últimos dois anos. Trabalhar com Ceni pesou na hora de aceitar a proposta do Tricolor e, por isso, o goleiro quer aproveitar ao máximo a experiência do treinador para deslanchar na carreira.
Jandrei começou a carreira no Internacional, e depois passou por Novo Hamburgo e Atlético Tubarão antes de se destacar pela Chapecoense, onde despertou o interesse do futebol italiano: defendeu o Genoa-ITA. Logo depois, passou por Athletico e Santos.
Crédito: Atualmente,TiagoVolpiéogoleirotitulardoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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