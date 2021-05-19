futebol

Tiago Volpi analisa derrota do São Paulo e afirma: 'Só depende de nós'

Goleiro do Tricolor minimizou o revés para a equipe do Racing na Libertadores e pede foco no Palmeiras, rival na final do Campeonato Paulista, na quinta-feira e no domingo...
Publicado em 

18 mai 2021 às 23:57

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 23:57

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Racing, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores e viu escapar a liderança da chave na competição continental. Após a partida, o goleiro Tiago Volpi analisou o resultado adverso da equipe no Morumbi, onde nunca havia perdido para timer argentinos na Liberta.
- Pensávamos em vir e ganhar, em poder garantir a classificação e seguir com invencibilidade, mas já foi, já passou. Quinta é final do Paulista e no domingo também. Depois, na próxima semana, é fechar bem dentro de casa e assegurar nossa classificação - afirmou.
VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES! Apesar da derrota, o Tricolor ainda pode se classificar nesta rodada, caso o Rentistas não vença o Sporting Cristal, em Lima. No entanto, a primeira colocação do grupo depende de um tropeço do Racing. Volpi deu sua opinião sobre a situação.
- Acho que não é momento de torcer, a condição de classificar depende da gente, vamos definir em casa no último jogo. Independentemente de primeiro ou segundo, o importante é classificar. Se fosse em primeiro, melhor, mas, se não for, o importante é classificar - finalizou o arqueiro.
Agora, o São Paulo encara o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

