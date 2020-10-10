Tiago Pagnussat sobre duelo contra o Corinthians: 'Precisamos dos três pontos'

Crédito: Divulgação/Ceará SC

O domingo é decisivo para o Ceará. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), o Vozão recebe o Corinthians em jogo que é importante para se afastar da temida zona de rebaixamento.Dentro do elenco do Ceará a concentração é total e o zagueiro Tiago Pagnussat prega a conquista dos três pontos.

‘O Corinthians é um concorrente direto na tabela. Sabemos que vamos encontrar dificuldades dentro de campo. Sabemos da importância desse jogo. Estamos focados e comprometidos para fazer conquistar esse triunfo dentro de casa. Estamos muito conscientes que precisamos dos três pontos’, afirmou o defensor.