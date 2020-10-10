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Tiago Pagnussat sobre duelo contra o Corinthians: 'Precisamos dos três pontos'

Vozão e Timão estão perto da zona de rebaixamento e precisam somar pontos na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 18:54

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 18:54

Crédito: Divulgação/Ceará SC
O domingo é decisivo para o Ceará. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), o Vozão recebe o Corinthians em jogo que é importante para se afastar da temida zona de rebaixamento.Dentro do elenco do Ceará a concentração é total e o zagueiro Tiago Pagnussat prega a conquista dos três pontos.
‘O Corinthians é um concorrente direto na tabela. Sabemos que vamos encontrar dificuldades dentro de campo. Sabemos da importância desse jogo. Estamos focados e comprometidos para fazer conquistar esse triunfo dentro de casa. Estamos muito conscientes que precisamos dos três pontos’, afirmou o defensor.
Com 15 pontos conquistados, o Ceará está na 14ª colocação, duas acima da zona de rebaixamento.

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