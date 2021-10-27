Tiago Pagnussat marca e ajuda Cerezo Ozaka na classificação para a semifinal da Copa do Imperador

O zagueiro Tiago Pagnussat marcou um dos gols do Cerezo Osaka na vitória por 3 a 0 sobre o Nagoya Grampus, em partida válida pelas quartas da Copa do Imperador, disputada nesta quarta-feira (27). Com o resultado positivo, a equipe se classificou para as semifinais do torneio e enfrentará o Urawa Reds pela vaga na decisão.Contratado em 04 de abril junto ao Ceará, Tiago Pagnussat vem mostrando um faro de gol espetacular, marcando 8 gols em 26 partidas disputadas. Os números deixam o zagueiro como o vice-artilheiro do Cerezo na temporada 20/21, atrás apenas do atacante Kato, que tem 12. Após a saída de Dankler para o futebol árabe, o camisa 06 é o único brasileiro no atual elenco da equipe asiática.