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futebol

Tiago Pagnussat marca e ajuda Cerezo Ozaka na classificação para a semifinal da Copa do Imperador

Zagueiro foi autor do segundo gol do time japonês na vitória por 3 a 0 e agora continua em busca do título...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 20:28
Crédito: Divulgação / Cerezo Osaka
O zagueiro Tiago Pagnussat marcou um dos gols do Cerezo Osaka na vitória por 3 a 0 sobre o Nagoya Grampus, em partida válida pelas quartas da Copa do Imperador, disputada nesta quarta-feira (27). Com o resultado positivo, a equipe se classificou para as semifinais do torneio e enfrentará o Urawa Reds pela vaga na decisão.Contratado em 04 de abril junto ao Ceará, Tiago Pagnussat vem mostrando um faro de gol espetacular, marcando 8 gols em 26 partidas disputadas. Os números deixam o zagueiro como o vice-artilheiro do Cerezo na temporada 20/21, atrás apenas do atacante Kato, que tem 12. Após a saída de Dankler para o futebol árabe, o camisa 06 é o único brasileiro no atual elenco da equipe asiática.
- A sensação de marcar um gol é sempre muito boa, principalmente quando posso ajudar meu time e meus companheiros a conquistar uma classificação importante. Quero muito ganhar esse título e vou seguir trabalhando para dar meu melhor - celebrou Tiago.
Após a vitória, a equipe se classificou para as semifinais do torneio e enfrentará o Urawa Reds pela vaga na decisão.

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