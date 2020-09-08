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futebol

Tiago Pagnussat aposta na união do Ceará para surpreender o Inter

Vozão viaja para Porto Alegre recheado de desfalques para encarar o líder do Brasileirão...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 17:31
Crédito: Divulgação/Ceará SC
Na próxima quinta-feira, o Ceará busca a sua recuperação no Campeonato Brasileiro e a missão será complicada, já que o adversário é o líder Internacional, no Beira-Rio.Além da colocação do adversário na tabela, outro ponto que complica a missão do Vozão são os desfalques (quatro atletas e o técnico Guto Ferreira).
Na visão do zagueiro Tiago Pagnussat, a união do elenco pode amenizar as ausências e ajudar o time no duelo fora de casa. ‘Temos muitas ausências em campo, ausência do nosso treinador e isso com certeza faz diferença, mas nós temos um grupo em que todos têm totais condições de entrar em campo e jogar muito bem. Acho que, mais uma vez, a união desse grupo pode fazer a diferença”, afirmou na coletiva de imprensa.
Com 10 pontos conquistados, o Ceará aparece na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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