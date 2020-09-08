Tiago Pagnussat aposta na união do Ceará para surpreender o Inter

Na próxima quinta-feira, o Ceará busca a sua recuperação no Campeonato Brasileiro e a missão será complicada, já que o adversário é o líder Internacional, no Beira-Rio.Além da colocação do adversário na tabela, outro ponto que complica a missão do Vozão são os desfalques (quatro atletas e o técnico Guto Ferreira).

Na visão do zagueiro Tiago Pagnussat, a união do elenco pode amenizar as ausências e ajudar o time no duelo fora de casa. ‘Temos muitas ausências em campo, ausência do nosso treinador e isso com certeza faz diferença, mas nós temos um grupo em que todos têm totais condições de entrar em campo e jogar muito bem. Acho que, mais uma vez, a união desse grupo pode fazer a diferença”, afirmou na coletiva de imprensa.