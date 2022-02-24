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futebol

Tiago Orobó fecha com o Gyeongnam FC, da segunda divisão da Coréia do Sul

Atacante já conhece o futebol asiático e passou pelo Fortaleza no futebol brasileiro...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:15
Após uma boa passagem pelo futebol da Arábia Saudita, o atacante Tiago Orobó acertou a sua ida para a Coreia do Sul. O brasileiro fez acordo com o Gyeongnam FC, da segunda divisão local. Tiago Orobó salientou o projeto da equipe e falou sobre a felicidade em poder defender o time.- Fiquei muito feliz quando surgiu a oportunidade de poder atuar na Coreia do Sul. O clube tem um projeto muito legal, que me chamou a atenção desde o início. Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade de poder defender o Gyeongnam, espero ajudar a equipe da melhor forma possível em campo.
Essa será a terceira passagem do centroavante no futebol asiático, antes havia defendido o Qadsia, do Kuwait e o Al Jabalain, da Arábia Saudita. Tiago Orobó destacou as dificuldades do futebol asiático e projetou as suas expectativas com a camisa do Gyeongnam.- Eu já conheço um pouco do futebol asiático. Sei que o futebol da Coreia do Sul tem um pouco de diferença dos outros países que já atuei, mas acredito que isso possa me ajudar no processo de adaptação. É um futebol muito rápido e de muita intensidade. A minha expectativa é conseguir marcar gols e contribuir com a equipe - completou o atacante ex-Fortaleza.
Crédito: Divulgação/GyeongnamFC

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