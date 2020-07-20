Tiago Orobó celebra primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Crédito: Leonardo Moreira

Artilheiro do Brasil na atual temporada com 15 gols, o atacante Tiago Orobó, 26 anos, marcou o seu primeiro gol defendendo as cores do Fortaleza, na vitória por 1 a 0, diante do Guarany de Sobral, em partida válida pela fase semifinal do campeonato cearense.

Com o resultado o tricolor está na final da competição regional. Tiago Orobó realizou o seu terceiro jogo pelo Fortaleza. Contratado para reforçar o setor ofensivo do Leão do Pici, o atacante mostrou-se feliz por estar ajudando a equipe.

- Estou muito contente em poder marcar o meu primeiro gol pelo Fortaleza. Fico feliz em ajudar meus companheiros nessa classificação para a final do estadual. É seguir trabalhando para alcançarmos nossos objetivos - disse o artilheiro do Brasil.

O atacante está fora do próximo compromisso do Fortaleza. Na próximos terça-feira (21), a equipe cearense encara o América de Natal-RN, clube que Tiago Orobó defendia antes de chegar ao Fortaleza. Mesmo fora da competição, o artilheiro do Brasil estará na torcida pelos seus companheiros.