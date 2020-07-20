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futebol

Tiago Orobó celebra primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Artilheiro do Brasil na atual temporada com 15 gols, o atacante Tiago Orobó marcou o seu primeiro gol pelo Leão na vitória por 1 a 0 diante do Guarany de Sobral...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:04

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 20:04
Crédito: Leonardo Moreira
Artilheiro do Brasil na atual temporada com 15 gols, o atacante Tiago Orobó, 26 anos, marcou o seu primeiro gol defendendo as cores do Fortaleza, na vitória por 1 a 0, diante do Guarany de Sobral, em partida válida pela fase semifinal do campeonato cearense.
Com o resultado o tricolor está na final da competição regional. Tiago Orobó realizou o seu terceiro jogo pelo Fortaleza. Contratado para reforçar o setor ofensivo do Leão do Pici, o atacante mostrou-se feliz por estar ajudando a equipe.
- Estou muito contente em poder marcar o meu primeiro gol pelo Fortaleza. Fico feliz em ajudar meus companheiros nessa classificação para a final do estadual. É seguir trabalhando para alcançarmos nossos objetivos - disse o artilheiro do Brasil.
O atacante está fora do próximo compromisso do Fortaleza. Na próximos terça-feira (21), a equipe cearense encara o América de Natal-RN, clube que Tiago Orobó defendia antes de chegar ao Fortaleza. Mesmo fora da competição, o artilheiro do Brasil estará na torcida pelos seus companheiros.
- Infelizmente não posso atuar na Copa do Nordeste. Temos que respeitar o regulamento da competição. Mas estarei na torcida pelos meus companheiros que estarão em campo - finalizou o atacante.

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