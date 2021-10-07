Tiago Nunes vê o Ceará em 'evolução'

‘Estamos trabalhando para tornar a equipe do Ceará cada vez mais consistente e equilibrada. É uma equipe muito competitiva fisicamente, que tem se tornado cada vez mais compacta no jogo, nas compactações para circulação de bola, na fase defensiva também, tendo uma marcação muito próxima ao adversário. Dentro disso, a gente tem evoluído. Lógico que temos que apresentar agora regularidade. Levando em consideração o primeiro jogo que fiz, contra o Grêmio, e para os jogos com Santos, Chapecoense e agora o quarto jogo, penso que a equipe vem evoluindo a cada jogo, a cada dia, e espero que os atletas possam se manter no mesmo nível’.