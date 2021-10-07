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futebol

Tiago Nunes vê o Ceará em 'evolução'

Treinador gostou da postura do Vozão em campo no empate sem gols diante do Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 07:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Divulgação / Internacional
Após vencer a Chapecoense na rodada passada, o Ceará voltou a campo na última quarta-feira e ficou no empate sem gols diante do Internacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado frustrou o torcedor, que compareceu à Arena Castelão e tentou empurrar os comandados de Tiago Nunes.
Por falar no treinador, mesmo sem a vitória no torneio, ele acredita que seu time demonstra evolução.
‘Estamos trabalhando para tornar a equipe do Ceará cada vez mais consistente e equilibrada. É uma equipe muito competitiva fisicamente, que tem se tornado cada vez mais compacta no jogo, nas compactações para circulação de bola, na fase defensiva também, tendo uma marcação muito próxima ao adversário. Dentro disso, a gente tem evoluído. Lógico que temos que apresentar agora regularidade. Levando em consideração o primeiro jogo que fiz, contra o Grêmio, e para os jogos com Santos, Chapecoense e agora o quarto jogo, penso que a equipe vem evoluindo a cada jogo, a cada dia, e espero que os atletas possam se manter no mesmo nível’.
Na próxima rodada, o Ceará mede forças contra o Atlético-MG, atual líder disparado do Campeonato Brasileiro.

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