Tiago Nunes valoriza triunfo do Ceará na Copa do Nordeste

‘A avaliação técnica do jogo fica muito prejudicada, porque é praticamente impossível jogar futebol nesse gramado. Gramado horroroso. Precisamos pensar muito antes de darmos sequência nas jogadas. Pensando nisso e no desgaste físico de alguns jogadores, fizemos uma rodagem para vermos alguns jogadores iniciando a partida, dar minutagem para os atletas que não vinham jogando, descansar outros, e testar formações diferentes. Meu papel como treinador, principalmente neste início de temporada, é oportunizar, testar, variar, para que possamos ter o máximo de informações possíveis dos atletas e a partir daí conseguir, durante a temporada, escolher as melhores soluções’, afirmou.