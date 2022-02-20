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futebol

Tiago Nunes valoriza triunfo do Ceará na Copa do Nordeste

Treinador do Alvinegro criticou de maneira dura o gramado do estádio Carneirão...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 19:57
No Carneirão, o Ceará visitou o Atlético-BA pela Copa do Nordeste e arrancou uma vitória importante por 1 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O placar foi comemorado pela comissão técnica, principalmente no que diz respeito Tiago Nunes, que valorizou o empenho dos atletas.
‘A avaliação técnica do jogo fica muito prejudicada, porque é praticamente impossível jogar futebol nesse gramado. Gramado horroroso. Precisamos pensar muito antes de darmos sequência nas jogadas. Pensando nisso e no desgaste físico de alguns jogadores, fizemos uma rodagem para vermos alguns jogadores iniciando a partida, dar minutagem para os atletas que não vinham jogando, descansar outros, e testar formações diferentes. Meu papel como treinador, principalmente neste início de temporada, é oportunizar, testar, variar, para que possamos ter o máximo de informações possíveis dos atletas e a partir daí conseguir, durante a temporada, escolher as melhores soluções’, afirmou.
Com o resultado, o Ceará fica na liderança da chave B, com 12 pontos conquistados.
Crédito: CearávenceuoAtlético-BA(StephanEilert/CearáSC

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