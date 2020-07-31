Tiago Nunes valoriza consistência do Corinthians e elogia atuação de Jô

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Morumbi. Com a vitória, o Timão se classificou para a semifinal do Paulistão-2020, e leva consigo uma boa atuação diante do time que era a sensação da competição. Performance essa valorizada pelo técnico Tiago Nunes, que também elogiou o desempenho de Jô, que reestreou e deixou sua marca.Em entrevista coletiva virtual após a partida, o treinador corintiano definiu como "consistente" a atuação de seu time no duelo de quartas de final do estadual. Para ele, o ataque foi cirúrgico e a equipe soube variar bem as jogadas, inclusive na saída da defesa. Com esse triunfo diante de um grande adversário, Tiago crê que aumentará a confiança do grupo para a semifinal.

- Avaliação de uma partida consistente, equilibrada. A equipe se portou bem em todos os aspectos do jogo, conseguiu ter uma organização defensiva compacta, conseguiu neutralizar as principais jogadas da equipe do Red Bull, e ofensivamente a equipe foi cirúrgica, teve algumas oportunidades claras num jogo muito de meio-campo, que rodou muito a bola. A gente se apresentou para jogar sempre que teve a oportunidade, em outros momentos esticou a bola para a presença do Jô no comando de ataque. Então um jogo que eu considero consistente, contra uma grande equipe, muito equilibrada, muito qualificada, que nos dá confiança para que a gente possa se manter evoluindo na competição - argumentou o comandante alvinegro.Uma das novidades do Corinthians para esta quinta-feira foi a reestreia de Jô, que substituiu Boselli na referência do ataque, já que o argentino passou por cirurgia na face. Tiago Nunes elogiou a qualidade do camisa 77 e o quanto ele agrega ao time inclusive jogando fora da área. Mesmo assim o treinador fez questão de ressaltar que a concorrência vai ser forte na posição neste ano.

- Um jogador que tem essa característica, um jogo de pivô, o ganho da bola área, tem qualidade para ser o jogador que flutua muitas vezes no entrelinhas, tem presença de área, é um jogador de muita competência, já provou isso por onde passou, ainda mais marcando o gol hoje, mas a exemplo dele temos o Mauro, que é um grande jogador, que vinha como artilheiro da equipe na temporada, então vai ser uma concorrência boa para o restante do ano. Com o adversário já definido para a semifinal, Tiago Nunes analisou o Mirassol e exaltou os méritos que a equipe do interior paulista teve ao eliminar o São Paulo no Morumbi. O técnico corintiano também falou da importância de poder ter o mando de campo nesta fase, mas lamentou a ausência da torcida.

- O Mirassol chegou por méritos próprios, pelo seu esforço, pela qualidade de jogo, seu grande trabalho, seu treinador, sua continuidade, sua grande estrutura... Nós respeitamos muito eles, sabemos que é uma equipe competitiva, tenta jogar o bom futebol, e teremos que fazer um grande esforço para conseguir essa classificação - disse antes de avaliar o mando de campo:

- Jogar no nosso estádio é sempre melhor, a gente conhece bem, gramado ótimo, mas sabemos também que sem a presença do público não é a mesma coisa, basta ver os resultados em todo o Brasil, com equipes visitantes tendo boas atuações, conseguindo bons resultados, a exemplo da gente, que jogou os últimos dois jogos fora de casa e vencemos também. Então a gente acredita que é um bom "handicap", mas ao mesmo tempo não é determinante para a sequência - concluiu Tiago Nunes.