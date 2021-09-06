Tiago Nunes terá a missão de quebrar série negativa do Ceará

A semana começa recheada de expectativa ao torcedor do Ceará, que no domingo, irá acompanhar a estreia do técnico Tiago Nunes.
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Contratado para assumir a vaga de Guto Ferreira, o treinador viaja com o elenco do Vozão para encarar o Grêmio, em Porto Alegre.
Diante do seu ex-time, a primeira missão de TN no comando do Ceará é acabar com a série negativa de quatro jogos sem vencer.
A última partida com vitória ocorreu contra o Fortaleza, quando o Alvinegro bateu o seu maior rival no clássico por 3 a 1.