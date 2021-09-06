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Tiago Nunes terá a missão de quebrar série negativa do Ceará

Nos últimos jogos, o Vozão não obteve nenhuma vitória e perdeu contato com o G-6...
LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 17:00

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:00

Crédito: Tiago Nunes estreia no fim de semana (Felipe Santos/Ceará SC
A semana começa recheada de expectativa ao torcedor do Ceará, que no domingo, irá acompanhar a estreia do técnico Tiago Nunes.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Contratado para assumir a vaga de Guto Ferreira, o treinador viaja com o elenco do Vozão para encarar o Grêmio, em Porto Alegre.
Diante do seu ex-time, a primeira missão de TN no comando do Ceará é acabar com a série negativa de quatro jogos sem vencer.
A última partida com vitória ocorreu contra o Fortaleza, quando o Alvinegro bateu o seu maior rival no clássico por 3 a 1.

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