Tiago Nunes terá a missão de quebrar série negativa do Ceará

Crédito: Tiago Nunes estreia no fim de semana (Felipe Santos/Ceará SC

A semana começa recheada de expectativa ao torcedor do Ceará, que no domingo, irá acompanhar a estreia do técnico Tiago Nunes.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Contratado para assumir a vaga de Guto Ferreira, o treinador viaja com o elenco do Vozão para encarar o Grêmio, em Porto Alegre.

Diante do seu ex-time, a primeira missão de TN no comando do Ceará é acabar com a série negativa de quatro jogos sem vencer.