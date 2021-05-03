Tiago Nunes tem início 100% no comando do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Contratado para substituir o técnico Renato Gaúcho, Tiago Nunes começa muito bem a sua trajetória no Grêmio e está perto da primeira final com o Tricolor.

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Diante do Caxias, o treinador obteve o terceiro triunfo e agora depende de apenas um empate para manter o time vivo no sonho do tetracampeonato estadual.

Desde a sua chegada, Tiago Nunes comandou o Grêmio contra o Ypiranga-RS, Lanús e Caxias, todos os jogos como visitante.

Confira os placares: