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futebol

Tiago Nunes sobre o seu trabalho no Ceará: 'Estou em débito com o torcedor'

Treinador ainda não conseguiu emplacar pelo Vozão e sabe que precisa melhorar...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 12:22

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:22

Crédito: Tiago Nunes venceu apenas dois jogos no Ceará (Felipe Santos/Ceará SC
Contratado após a saída de Guto Ferreira, Tiago Nunes ainda não emplacou a frente do Ceará. No último domingo, o treinador obteve a sua segunda vitória no cargo, em 11 partidas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Longe de ter uma situação tranquila no comando do Vozão, Tiago Nunes acredita que está em dívida com a massa Alvinegra e espera que o estádio fique cheio para encarar o Cuiabá, no próximo fim de semana.
‘Me sinto em débito com o torcedor. Viemos para o Ceará para fazer coisas grandiosas, para marcar um período, para manter o Ceará em crescimento, em desenvolvimento. Muitas coisas que a gente faz no dia a dia é pensando no crescimento do clube. Agradeço a presença de todos no estádio e já fazemos a convocação ao torcedor para o jogo contra o Cuiabá, no próximo fim de semana’, afirmou o treinador.
Com 36 pontos, o Ceará aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time tem seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

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