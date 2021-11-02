Tiago Nunes sobre o seu trabalho no Ceará: 'Estou em débito com o torcedor'

Crédito: Tiago Nunes venceu apenas dois jogos no Ceará (Felipe Santos/Ceará SC

Contratado após a saída de Guto Ferreira, Tiago Nunes ainda não emplacou a frente do Ceará. No último domingo, o treinador obteve a sua segunda vitória no cargo, em 11 partidas.

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Longe de ter uma situação tranquila no comando do Vozão, Tiago Nunes acredita que está em dívida com a massa Alvinegra e espera que o estádio fique cheio para encarar o Cuiabá, no próximo fim de semana.

‘Me sinto em débito com o torcedor. Viemos para o Ceará para fazer coisas grandiosas, para marcar um período, para manter o Ceará em crescimento, em desenvolvimento. Muitas coisas que a gente faz no dia a dia é pensando no crescimento do clube. Agradeço a presença de todos no estádio e já fazemos a convocação ao torcedor para o jogo contra o Cuiabá, no próximo fim de semana’, afirmou o treinador.