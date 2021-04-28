Tiago Nunes relaciona força máxima para duelo na Sul-Americana

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio está pronto para mais uma partida da Copa Sul-Americana. Após alguns dias de trabalho no CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico Tiago Nunes pôde implementar o seu trabalho e a expectativa é que o time mostre alguns detalhes do novo técnico em campo.

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Para o jogo desta quinta-feira na Argentina, o comandante terá algumas voltas importantes, como, por exemplo, o zagueiro Geromel e o volante Maicon, que ficaram de fora após algumas semanas no DM.

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