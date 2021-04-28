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futebol

Tiago Nunes relaciona força máxima para duelo na Sul-Americana

Mesmo com a semi do Gauchão batendo na porta, ele viaja para a Argentina com seus principais atletas...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 18:56
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio está pronto para mais uma partida da Copa Sul-Americana. Após alguns dias de trabalho no CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico Tiago Nunes pôde implementar o seu trabalho e a expectativa é que o time mostre alguns detalhes do novo técnico em campo.
+ Chelsea pensa em opções para o ataque, Sancho atrai o interesse de gigante inglês… O Dia do Mercado
Para o jogo desta quinta-feira na Argentina, o comandante terá algumas voltas importantes, como, por exemplo, o zagueiro Geromel e o volante Maicon, que ficaram de fora após algumas semanas no DM.
Confira abaixo os relacionados para o confronto:
Goleiros: Adriel e BrennoLaterais: Cortez, Diogo Barbosa, Rafinha e VandersonZagueiros: Geromel, Paulo Miranda, RuanVolantes: Darlan, Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique e Thiago SantosMeia: Jean PyerreAtacantes: Diego Churín, Diego Souza, Everton, Ferreira, Léo Chú, Léo Pereira, Luiz Fernando, Ricardinho

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