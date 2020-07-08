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futebol

Tiago Nunes promove treino técnico-tático no Corinthians nesta quarta

Elenco realizou trabalhos com diferentes sistemas e formações, seguindo as orientações do treinador. Antes, alguns jogadores estiveram no Lab R9, sob os cuidados da fisioterapia...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 17:36

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:36

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, no CT Dr Joaquim Grava, o Corinthians realizou o terceiro treino desta semana, ainda dentro da nova pré-temporada que a equipe está realizando após a retomada das atividades paralisadas por conta da pandemia de coronavírus. Ao todo são 13 dias de trabalho desde a volta.
Os atletas começaram o dia com exercícios preventivos passados pelos preparadores físicos. Alguns deles fizeram atividades dentro do Laboratório R9 com a equipe de fisioterapeutas. Já no campo, após o aquecimento, os jogadores foram entregues à comissão técnica do clube.Em campo, o treinador do Timão, Tiago Nunes, realizou um treino técnico e tático. Ele trabalhou diferentes sistemas e formações com os atletas ao longo do treinamento. Esse trabalho tem sido gradativamente introduzido ao elenco, que já passou por avaliações físicas e exercícios de readaptação.
Nesta quinta-feira, novamente pela manhã, o elenco se reapresenta no CT Joaquim Grava para mais um dia de preparação para o retorno das competições, que já têm data, uma vez que o governo do estado de São Paulo, João Doria, liberou o reinício do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho, quando o Corinthians enfrentará o Palmeiras, na Arena, pela 11ª Rodada.

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