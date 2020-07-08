Tiago Nunes promove treino técnico-tático no Corinthians nesta quarta

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, no CT Dr Joaquim Grava, o Corinthians realizou o terceiro treino desta semana, ainda dentro da nova pré-temporada que a equipe está realizando após a retomada das atividades paralisadas por conta da pandemia de coronavírus. Ao todo são 13 dias de trabalho desde a volta.

Os atletas começaram o dia com exercícios preventivos passados pelos preparadores físicos. Alguns deles fizeram atividades dentro do Laboratório R9 com a equipe de fisioterapeutas. Já no campo, após o aquecimento, os jogadores foram entregues à comissão técnica do clube.Em campo, o treinador do Timão, Tiago Nunes, realizou um treino técnico e tático. Ele trabalhou diferentes sistemas e formações com os atletas ao longo do treinamento. Esse trabalho tem sido gradativamente introduzido ao elenco, que já passou por avaliações físicas e exercícios de readaptação.