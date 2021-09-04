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futebol

Tiago Nunes projeta reencontro diante do Grêmio

Antes de assumir o Ceará, o treinador dirigiu o Tricolor no início do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 12:10

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 12:10
Crédito: Tiago Nunes estreia no Ceará contra ex-time (Felipe Santos/Ceará SC
A estreia do técnico Tiago Nunes no Ceará acontece diante do Grêmio, clube o qual justamente o treinador iniciou o Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do reencontro, o comandante do Vozão sabe que pode tirar proveito do conhecimento do elenco que agora é comandado por Felipão.
‘Conhecemos bastante as características individuais que estão no Grêmio, trabalhamos com eles, as características emocionais também. Foi um grupo que me acolheu bem, fui muito bem acolhido por aqueles atletas, mas o contexto coletivo hoje é outro. Felipão está lá desenvolvendo as ideias dele e com outras escalações, reforços’, afirmou.
‘Ajuda conhecer a individualidade, mas temos que voltar a estudar os jogadores para entender o novo formato coletivo. É uma equipe também que está pressionada para sair da zona de rebaixamento’.
Turno
No primeiro encontro, quando Tiago Nunes ainda era do Grêmio, o Ceará vencer por 3 a 2, na Arena Castelão.

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