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futebol

Tiago Nunes projeta a disputa da temporada 2022

Treinador está otimista com o desempenho do Vozão ao longo dos torneios no calendário...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 14:20

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:20

O 2022 do Ceará começou. A diretoria trabalhou nos bastidores e conseguiu reforçar o elenco comandado pelo técnico Tiago Nunes.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Por falar no ‘chefão’ do grupo, Tiago Nunes conversou com a TV oficial do Ceará e falou sobre a expectativa da temporada.
Na visão do treinador, o trabalho da temporada passada será importante para que os atletas entendam melhor a sua metodologia de jogo.
‘Todo início de trabalho é uma oportunidade que temos em construir comportamentos, conceitos, ideias. Lógico que já temos um conhecimento prévio do elenco. Até porque trabalhamos desde setembro no ano passado com o grupo. Já temos comportamentos implementados e ideias que estão estruturadas’, afirmou Tiago Nunes.
‘Temos que aproveitar para resgatar o que já tínhamos e fortalecer conceitos. Recepcionar e integrar mais rápido os atletas novos que estão chegando. Que possamos juntos fazer um 2022 muito bom’, finalizou.
Crédito: Novocomandanteconcedeucoletivaetrabalhouemtreinodaequipe(FelipeSantos/CearáSC

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