Tiago Nunes mantém 'pés no chão' sobre vaga na Liberta, porém mostra otimismo: 'estamos nos aproximando'

Após derrotar o Corinthians, por 2 a 1, nesta quinta-feira, em plena Arena Castelão, o Ceará deu mais um gigantesco passo visando buscar uma vaga na próxima edição da CONMEBOL Libertadores.Mesmo vendo o time aproximar-se do G-6, o técnico do Vozão, Tiago Nunes, preferiu pregar cautela ao falar sobre o atual momento. Entretanto, mostrou otimismo ao afirmar que não faltará luta em campo nos três compromissos que ainda terá pela frente.

"Eu ainda penso que o nosso desafio é manter os pés no chão, a humildade. O primeiro objetivo era manter o time na Primeira Divisão, penso que agora foi atingido. O segundo é a competição internacional. Penso que estamos nos aproximando. Ainda faltam três finais. Vamos lutar para fazer o máximo de pontos", declarou.

Porém, sabendo dos obstáculos que terá pela frente, Tiago acredita que, caso não consiga a classificação para a Liberta, ressaltou que uma vaga na Sul-Americana também seria 'um grande feito'.

"Eu sou muito cuidadoso com as palavras, vamos brigar o máximo, sonhar, sim, com uma competição internacional, quem sabe com uma Libertadores. Mas vale lembrar que se conseguirmos atingir o objetivo de uma Sul-Americana, será um grande feito uma vez mais. Precisamos do apoio do torcedor uma vez mais", concluiu.