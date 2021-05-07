Tiago Nunes mantém os pés no chão após massacre na Sul-Americana

O início de Tiago Nunes no Grêmio está melhor do que todos imaginavam. Em seu quarto jogo, o comandante mantém o 100% de aproveitamento e aumenta a sua moral perante o torcedor.
Após a impiedosa goleada por 8 a 0, Tiago Nunes preferiu manter os pés no chão e admitiu que fez apenas ‘ajustes’ no time que já era bom antes da sua chegada.
‘O foco principal é na continuidade do trabalho que vinha sendo realizado com excelência, só ajustes pontuais com algumas características que se complementam em campo. É a busca por uma equipe que tenta ser ofensiva, atacar no tempo certo e que fez bons jogos na temporada passada’, declarou na coletiva.
Agora, Tiago Nunes e Grêmio deixam de lado a Copa Sul-Americana e focam no Gauchão, quando encaram o Caxias, na Arena.