futebol

Tiago Nunes mantém os pés no chão após massacre na Sul-Americana

Treinador foi humilde na hora de avaliar a sua participação no momento do Tricolor...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 00:12

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O início de Tiago Nunes no Grêmio está melhor do que todos imaginavam. Em seu quarto jogo, o comandante mantém o 100% de aproveitamento e aumenta a sua moral perante o torcedor.
Após a impiedosa goleada por 8 a 0, Tiago Nunes preferiu manter os pés no chão e admitiu que fez apenas ‘ajustes’ no time que já era bom antes da sua chegada.
‘O foco principal é na continuidade do trabalho que vinha sendo realizado com excelência, só ajustes pontuais com algumas características que se complementam em campo. É a busca por uma equipe que tenta ser ofensiva, atacar no tempo certo e que fez bons jogos na temporada passada’, declarou na coletiva.
Agora, Tiago Nunes e Grêmio deixam de lado a Copa Sul-Americana e focam no Gauchão, quando encaram o Caxias, na Arena.

