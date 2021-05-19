Tiago Nunes mantém 100% de aproveitamento no Grêmio

Contratado para substituir Renato Gaúcho, Tiago Nunes não esperava ter um início tão positivo como que atravessa. Em sete jogos, ele venceu todos e apresenta 100% de aproveitamento.
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Durante a trajetória, o treinador colocou o Tricolor sem sustos na final do Gauchão e encaminhou de maneira tranquila uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana.
Além disso, Tiago Nunes teve o bônus de vencer o seu primeiro Gre-Nal. Pela final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi até o Beira-Rio e ganhou por 2 a 1.
Calendário
Nesta semana, o treinador terá duas partidas importantes. No primeiro compromisso, um empate contra o Aragua coloca o Grêmio nas oitavas da Sul-Americana. No fim de semana, um empate ou vitória dentro de casa pode trazer o primeiro título do comandante pelo clube gaúcho.