Tiago Nunes mantém 100% de aproveitamento no Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Contratado para substituir Renato Gaúcho, Tiago Nunes não esperava ter um início tão positivo como que atravessa. Em sete jogos, ele venceu todos e apresenta 100% de aproveitamento.

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Durante a trajetória, o treinador colocou o Tricolor sem sustos na final do Gauchão e encaminhou de maneira tranquila uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana.

Além disso, Tiago Nunes teve o bônus de vencer o seu primeiro Gre-Nal. Pela final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi até o Beira-Rio e ganhou por 2 a 1.

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