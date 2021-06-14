Tiago Nunes lembra de surto de Covid-19 para explicar início ruim no Brasileirão

Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

No último domingo, o Grêmio foi superado pelo Athletico por 1 a 0 e permanece sem vencer no Campeonato Brasileiro, nas três primeiras rodadas.

Apesar do momento ruim, o técnico Tiago Nunes cita o surto de Covid-19 que o time teve, onde 15 jogadores ficaram de fora dos compromissos da equipe.

‘Tivemos a volta de alguns jogadores que estavam fora. Ritmo, só jogando. Rafinha, Ferreira, Diego Souza. Matheus esteve na seleção e não atuou 90 minutos no total. Também mais de 15 casos de Covid. Um somatório de fatores que não nos ajudaram a construir as melhores chances’, afirmou.

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