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futebol

Tiago Nunes lembra de surto de Covid-19 para explicar início ruim no Brasileirão

Tricolor precisou lidar com 15 casos dentro do elenco e viu o rendimento do time cair drasticamente...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 13:50
Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
No último domingo, o Grêmio foi superado pelo Athletico por 1 a 0 e permanece sem vencer no Campeonato Brasileiro, nas três primeiras rodadas.
Apesar do momento ruim, o técnico Tiago Nunes cita o surto de Covid-19 que o time teve, onde 15 jogadores ficaram de fora dos compromissos da equipe.
‘Tivemos a volta de alguns jogadores que estavam fora. Ritmo, só jogando. Rafinha, Ferreira, Diego Souza. Matheus esteve na seleção e não atuou 90 minutos no total. Também mais de 15 casos de Covid. Um somatório de fatores que não nos ajudaram a construir as melhores chances’, afirmou.
Calendário
Na próxima quinta-feira, o Grêmio volta a campo diante do Sport, na Ilha do Retiro.

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