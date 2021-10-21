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futebol

Tiago Nunes lamenta a falta de efetividade do Ceará

Treinador acredita que o seu time foi bem diante do Palmeiras, mas não conseguiu aproveitar as chances...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 14:17

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 14:17

Crédito: Stephan Eilert /Ceará SC
Em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Ceará foi superado pelo Palmeiras por 2 a 1 e perdeu uma boa oportunidade de subir na classificação.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após o confronto, o técnico Tiago Nunes fez questão de enfatizar o desempenho do seu time e lamentou a pouca efetividade.
‘Nós enfrentamos uma equipe finalista da Libertadores. Um plantel extremamente qualificado. E mesmo assim a gente fez um jogo que teve a maior parte do empo equilibrado Sofremos um gol de falta e isso mudou o panorama do jogo. Faltou pra nós um pouco mais de aproveitamento ofensivo ‘ disse o treinador.
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Agora, o Vozão junta os cacos pós-derrota e volta a campo no sábado, quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi.

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