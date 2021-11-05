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futebol

Tiago Nunes explica mudança no gol do Ceará

Treinador resolveu mexer no goleiro e tirou Richard para colocar João Ricardo...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 15:08

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:08

Crédito: Tiago Nunes fez mudanças no Ceará (Felipe Santos/Ceará SC
Titular do Ceará desde a temporada passada, o goleiro Richard foi surpreendido no último fim de semana, quando ficou no banco de reservas e João Ricardo ganhou a sua posição.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diante do fato que surpreendeu até mesmo a torcida, o técnico Tiago Nunes entrou em ação e explicou a sua mudança no gol.
De acordo com o comandante, não foi uma questão técnica. A ideia girou em torno de ‘momento’ e João Ricardo terá a oportunidade de mostrar o seu valor.
‘Chamei o Richard e falei: "não é uma opção técnica, uma opção tática, é uma opção para aquele momento". O João tinha atuado pouco comigo, tem atributos que eu gosto que é a comunicação junto a linha defensiva, tem essa mobilização do sistema defensivo, o jogo com os pés, que o Richard também tem, mas é uma questão muito sútil de percepção e sensibilidade. Se tivesse que pontuar um diferencial entre os dois eu não conseguiria, mas é sensibilidade do treinador’, declarou.
No domingo, com João Ricardo no gol, o Ceará mede forças diante do Cuiabá, em casa.

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