Tiago Nunes explica mudança no gol do Ceará

Crédito: Tiago Nunes fez mudanças no Ceará (Felipe Santos/Ceará SC

Titular do Ceará desde a temporada passada, o goleiro Richard foi surpreendido no último fim de semana, quando ficou no banco de reservas e João Ricardo ganhou a sua posição.

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Diante do fato que surpreendeu até mesmo a torcida, o técnico Tiago Nunes entrou em ação e explicou a sua mudança no gol.

De acordo com o comandante, não foi uma questão técnica. A ideia girou em torno de ‘momento’ e João Ricardo terá a oportunidade de mostrar o seu valor.

‘Chamei o Richard e falei: "não é uma opção técnica, uma opção tática, é uma opção para aquele momento". O João tinha atuado pouco comigo, tem atributos que eu gosto que é a comunicação junto a linha defensiva, tem essa mobilização do sistema defensivo, o jogo com os pés, que o Richard também tem, mas é uma questão muito sútil de percepção e sensibilidade. Se tivesse que pontuar um diferencial entre os dois eu não conseguiria, mas é sensibilidade do treinador’, declarou.