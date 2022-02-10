Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tiago Nunes enaltece espírito do elenco do Ceará

Treinador elogiou a postura do Vozão em goleada pela Copa do Nordeste diante do Globo-RN...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:39
Na Arena Castelão, o Ceará não tomou conhecimento do Globo-RN e goleou o adversário por 5 a 0, resultado que colocou o time na liderança da sua chave na Copa do Nordeste.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Além do torcedor do Alvinegro, quem ficou muito feliz com o desempenho foi o técnico Tiago Nunes, que enalteceu o espírito dos seus atletas.
‘O fortalecimento de uma ideia passa insistência e pelo hábito. A busca constante por tentar vencer o adversário é a identidade que a gente usa. Mas principalmente valorizando a nossa superação na busca constante de vencer o adversário. Esse ímpeto é algo que a gente tem buscado sempre. Vai ser a tônica da nossa equipe. Lógico que nem sempre a gente consegue vencer, mas sempre que possível a gente vai tentar superar os adversários independente das circunstâncias’, declarou.
Com o resultado dentro de casa, o Ceará é o líder da chave B, com 7 pontos conquistados, em três partidas.
Crédito: TiagoNunesaprovouatuaçãodosatletas(FelipeSantos/CearáSC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados