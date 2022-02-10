Tiago Nunes enaltece espírito do elenco do Ceará

Na Arena Castelão, o Ceará não tomou conhecimento do Globo-RN e goleou o adversário por 5 a 0, resultado que colocou o time na liderança da sua chave na Copa do Nordeste.

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Além do torcedor do Alvinegro, quem ficou muito feliz com o desempenho foi o técnico Tiago Nunes, que enalteceu o espírito dos seus atletas.

‘O fortalecimento de uma ideia passa insistência e pelo hábito. A busca constante por tentar vencer o adversário é a identidade que a gente usa. Mas principalmente valorizando a nossa superação na busca constante de vencer o adversário. Esse ímpeto é algo que a gente tem buscado sempre. Vai ser a tônica da nossa equipe. Lógico que nem sempre a gente consegue vencer, mas sempre que possível a gente vai tentar superar os adversários independente das circunstâncias’, declarou.

Com o resultado dentro de casa, o Ceará é o líder da chave B, com 7 pontos conquistados, em três partidas.