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futebol

Tiago Nunes elogia postura dos jogadores do Grêmio

Treinador saiu satisfeito com o desempenho dos atletas na vitória contra o Lanús...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 00:46

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 00:46
Crédito: AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP
O técnico Tiago Nunes segue muito bem neste início do Grêmio. Com 100% de aproveitamento, a sua segunda vítima foi o Lanús, que acabou superado pelo Tricolor por 2 a 1.
Na coletiva de imprensa, o comandante fez questão de elogiar a postura dos seus atletas, que souberam se comportar dentro de campo.
‘É um resultado muito importante, tendo em vista a qualidade do adversário e a dificuldade que é jogar aqui. O Lanús é atual finalista da Sul-Americana, além de toda a história que tem. Nos preparamos bem para esse momento, passamos as informações necessárias. Os atletas tiveram uma postura exemplar. Estamos muito satisfeitos dentro de um processo de melhora jogo a jogo’, afirmou.
Com 6 pontos na chave H, o Grêmio é o líder e volta a campo pelo torneio continental na próxima quinta-feira, diante do Aragua, em Porto Alegre.

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