Tiago Nunes elogia postura dos jogadores do Grêmio

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O técnico Tiago Nunes segue muito bem neste início do Grêmio. Com 100% de aproveitamento, a sua segunda vítima foi o Lanús, que acabou superado pelo Tricolor por 2 a 1.

Na coletiva de imprensa, o comandante fez questão de elogiar a postura dos seus atletas, que souberam se comportar dentro de campo.

‘É um resultado muito importante, tendo em vista a qualidade do adversário e a dificuldade que é jogar aqui. O Lanús é atual finalista da Sul-Americana, além de toda a história que tem. Nos preparamos bem para esse momento, passamos as informações necessárias. Os atletas tiveram uma postura exemplar. Estamos muito satisfeitos dentro de um processo de melhora jogo a jogo’, afirmou.