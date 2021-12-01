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futebol

Tiago Nunes elogia postura do Ceará diante do Flamengo

Mesmo com a derrota, o treinador gostou do que viu no gramado do Maracanã ...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 09:38

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 09:38

O Ceará foi até o Maracanã na noite da última quarta-feira e acabou derrotado por 2 a 1, placar que impediu o Vozão de subir na classificação do Brasileiro 2021.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do resultado negativo, o técnico Tiago Nunes elogiou a postura dos seus jogadores e lamentou que um 'detalhe' impediu o Alvinegro de sair com um bom resultado.
'O gol em qualquer circunstância nunca é bem vindo, mas no começo do jogo o impacto é maior. Tentamos refazer nossa proposta. No segundo tempo, num detalhe, eu estava com a substituição pronta. Possivelmente teríamos menos dificuldade, mas acabamos sofrendo o gol. Futebol é feito de momento. Atletas estão de parabéns pelo esforço e pela maneira com que estão representando o clube do Ceará', comentou o técnico.
Na próxima jornada do Brasileirão, o Ceará recebe o América-MG. No momento, o time cearense fica na 9ª colocação.
Crédito: VozãofoiderrotadopeloFlamengonoMaraca(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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