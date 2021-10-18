Tiago Nunes elogia atuação do Ceará diante do Bragantino

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará teve um grande susto neste fim de semana, mas conseguiu somar um ponto importante na classificação ao arrancar um empate contra o Red Bull Bragantino.

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Com 2 a 0 a favor do adversário, o time do técnico Tiago Nunes não desistiu e conseguiu anotar dois gols nos acréscimos.

Na coletiva de imprensa, o treinador do Vozão elogiou a postura dos seus atletas e, acredita que o futebol apresentado poderia render um placar melhor.

‘Nossa equipe produziu para vencer o jogo. Teve números para isso. Infelizmente pecamos no aproveitamento. Poderíamos ter vencido sim esse jogo, como poderíamos ter vencido outros. A equipe vem criando oportunidades. E quando você cria, você está mais próximo de vencer’, afirmou o treinador.