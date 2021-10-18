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futebol

Tiago Nunes elogia atuação do Ceará diante do Bragantino

Treinador gostou do que viu e acredita que a sorte poderia ter sido maior ao Vozão...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 12:32
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
O Ceará teve um grande susto neste fim de semana, mas conseguiu somar um ponto importante na classificação ao arrancar um empate contra o Red Bull Bragantino.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 2 a 0 a favor do adversário, o time do técnico Tiago Nunes não desistiu e conseguiu anotar dois gols nos acréscimos.
Na coletiva de imprensa, o treinador do Vozão elogiou a postura dos seus atletas e, acredita que o futebol apresentado poderia render um placar melhor.
‘Nossa equipe produziu para vencer o jogo. Teve números para isso. Infelizmente pecamos no aproveitamento. Poderíamos ter vencido sim esse jogo, como poderíamos ter vencido outros. A equipe vem criando oportunidades. E quando você cria, você está mais próximo de vencer’, afirmou o treinador.
Agora, o Ceará volta a campo no próximo fim de semana e encara o Juventude, fora de casa.

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