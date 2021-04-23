Tiago Nunes é apresentado e revela conversa com Renato Gaúcho

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A sexta-feira do Grêmio foi de novidade. Após vencer na estreia da Copa Sul-Americana, o Tricolor apresentou o técnico Tiago Nunes.

Em seu primeiro contato com a imprensa, o novo comandante agradeceu a confiança da diretoria e espera escrever uma linda história pelo clube gaúcho.

‘Primeiro gostaria de agradecer publicamente a confiança da direção e do nosso torcedor. Fui muito bem recebido aqui no clube. Colegas que já trabalhei, muito feliz de voltar ao clube. Como falei, o Renato, e uso as palavras do (Marcos) Herrmann (vice de futebol), é insubstituível pela representatividade que tem, história e ligação com o clube. Não temos a mínima intenção de substituí-lo, mas dar continuidade ao trabalho e ao legado que ele deixa. Ter equilíbrio para tomar as decisões necessárias e dar sequência aos anos bons anos do Grêmio’, afirmou Tiago.

No bate-papo, Tiago Nunes também reconheceu que conversou com Portaluppi e teve a ‘benção’ do ex-comandante.

‘Já conversei ontem com o Renato ontem, foi muito carinhoso, a ele estendo meu agradecimento. Não entramos em detalhes técnicos e táticos, mais questões de receptividade’.