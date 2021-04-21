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futebol

Tiago Nunes é anunciado como novo técnico do Grêmio

Treinador aceita a oferta do Tricolor e assume a vaga deixada por Renato Gaúcho...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 14:02
Crédito: Divulgação/Grêmio
Fim da espera. Após alguns dias de expectativa, o Grêmio oficializou a chegada de Tiago Nunes para a vaga de Gaúcho no comando da equipe. Sem clube desde a sua saída do Corinthians, Tiago terá uma nova oportunidade para mostrar o seu trabalho em um gigante do futebol brasileiro.Após a saída de Renato Gaúcho, o nome de Tiago foi unânime na diretoria do Tricolor, que costurou o acordo com muito cuidado.
No Grêmio, a principal missão do novo comandante será manter e aprimorar a filosofia ofensiva, que fez sucesso com o antecessor.
Em sua primeira temporada com o time gaúcho, Tiago Nunes terá pela frente o Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

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