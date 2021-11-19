Tiago Nunes dedica vitória em clássico para a torcida do Ceará

Na última quarta-feira, o Ceará encarou o Fortaleza e teve uma atuação fantástica, quando venceu por 4 a 0 na Arena Castelão.

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O resultado serviu para apaziguar o clima entre Tiago Nunes e torcida, que ainda estava longe de ser aceitável devido aos resultados obtidos pelo treinador.

Na conversa com a imprensa, o comandante fez questão de agradecer ao torcedor, que na sua visão, foi importante na construção da goleada.

‘Eu gostaria de agradecer ao torcedor que veio mesmo não sendo o mandante do jogo, tomou conta do local reservado, nos incentivou, chorou com a equipe de alegria e de emoção ao ver uma equipe que representou com amor a camisa do Ceará’, declarou.